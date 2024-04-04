Below, you can find links from all of Wednesday news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Wednesday , the full athletics schedule for Thursday, and more.
HEADLINES FROM APRIL 3
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM WEDNESDAY
- Women's Lacrosse 12-11 win vs Vanderbilt
- Women's Tennis: 7-0 loss to Ohio State
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR THURSDAY
Women's Gymnastics vs NCAA Regionals
TWEETS OF THE DAY
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