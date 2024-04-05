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Good Morning Happy Valley: April 5

Happy Valley Insider
Staff

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HEADLINES FROM APRIL 4

- Penn State faces tough decisions following Matt Zollers miss

- Drew Allar 'feels comfortable' in Andy Kotelnicki's offense

- Recruiting Rumor Mill: Standouts return from holiday visits

- 2025 DE Jayden Loftin recaps 'amazing' visit to Penn State

PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM THURSDAY

- Women's Gymnastics vs NCAA Regionals (2nd of 4)

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR FRIDAY

- Track & Field at Hurricane Alumni Invitational

- Men's Tennis vs Ohio State

- Baseball vs Northwestern

- Softball at Nebraska

- Men's Volleyball at Charleston

-Men's Gymnastics vs Big Ten Championship - Team and All-Around

TWEETS OF THE DAY

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