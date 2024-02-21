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Good Morning Happy Valley: February 21- Life after Clary, recruiting & more

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

It was a busy day on Happy Valley Insider on Tuesday, Feb. 20 with discussions surrounding Penn State basketball and the Nittany Lions' future following Kanye Clary's departure, there was also plenty of recruiting news for Penn State football as well as a breakdown of what the Nittany Lions are getting in recent 2025 wide receiver commitment Lyrick Samuel.

Below, you can find links from all of Monday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Tuesday, the full athletics schedule for Wednesday, and more.

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HEADLINES FROM FEBRUARY 20


WHAT IS PENN STATE GETTING IN THREE-STAR WR LYRICK SAMUEL? (Callaghan-Croley)

FOUR-STAR DB GREGORY THOMAS DROPS TOP SCHOOLS, TALKS WHAT'S NEXT (Garcia Jr)

PSU POD: CLARY DISMISSED, PSU HOOPS FUTURE ROSTER + FOOTBALL RECRUIT SCOOP (The PSU 365 Podcast)

PENN STATE TO HOST TOP 2025 DT TARGET ON CAMPUS FOR BLUE WHITE GAME (Callaghan-Croley)

PENN STATE'S 2025 CLASS MOVES INTO TOP FIVE FOLLOWING LATEST COMMITMENT (Callaghan-Croley)

A LOOK AT PENN STATE'S GUARDS FOLLOWING KAYNE CLARY'S DEPARTURE (Callaghan-Croley)



WE ARE! At The Shore 2024!

After a successful We Are ... at the Shore! event last summer, Penn State football is headed back to Jersey shore this summer as Happy Valley United will host head coach James Franklin, members of his coaching staff, members of the Nittany Lions, and Letterman at Union League National Golf Club in Swainton, New Jersey.

FORMER NITTANY LION LEADS NFL JERSEY SALES

Former Penn State star linebacker Micah Parsons was the NFL's leading jersey seller this past season. The rankings which were released by sports apparel retailer Lids earlier this month has Parsons ahead of players such as Patrick Mahomes, Jalen Hurts, T.J. Watt, Dak Prescott, and Christian McCaffrey.

PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM TUESDAY

- Penn State women's lacrosse defeated Pittsburgh 13-5 at home, improving their record to 2-1 on the season.

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR WEDNESDAY

- The first day of the Big Ten women's swimming and diving championships take place in West Lafayette, Indiana on Wednesday.

- Penn State men's basketball takes on Illinois at Rec Hall on Wednesday evening at 6:30 p.m.

PENN STATE TWEETS OF THE DAY

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* Complete Recruiting Coverage -- We keep you up to speed on all of Penn State's efforts on the recruiting trail. Keep up to date with who Penn State is targeting from the day they're offered to the day they sign their letters of intent.

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