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Good Morning Happy Valley - Iowa game recap + Latest Recruiting Updates

Good Morning Happy Valley
HappyValleyInsider.com

Welcome to the first episode Good Morning Happy Valley where our crew here at Happy Valley Insider will be chatting multiple times per week about the latest happenings surrounding Penn State.

Today's episode features senior writer Dylan Callaghan-Croley and publisher Richie Schnyderite going over a quick recap of the Iowa game, the latest on recruiting and who could be the next commit for the Nittany Lions.

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