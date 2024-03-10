Below, you can find links from all of Saturday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 7
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
- Men's Lacrosse: 20-9 win vs No. 8 Cornell
- Women's Lacrosse: 10-9 win at Rutgers
- Men's Hockey at Minnesota: 3-2 loss
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Baseball at Harvard
- Wrestling vs 2024 BIg Ten Championships
- Women's Gymnastics at No. 21 NC State
- Men's Basketball vs Maryland
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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