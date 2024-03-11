Below, you can find links from all of Sunday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Sunday's, the full athletics schedule for Monday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 10
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
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Baseball: 6-5 loss to Harvard
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Wrestling: Big Ten team championship ; Five individual champions
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Women's Gymnastics: L to #21 NC State, wins over Texas Woman's and Penn
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Men's Basketball: PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Men's Golf at The Johnnie-O at Sea Island
- Men's Swimming and Diving vs NCAA Diving Zones
- Wome'ns Golf at Briar's Creek Invitational
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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