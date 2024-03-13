Below, you can find links from all of Tuesday's 's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Tuesday's, the full athletics schedule for Wednesday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 12
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM TUESDAY
- Women's Lacrosse 9-7 win vs Lehigh
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR WEDNESDAY
- Men's Swimming and Diving vs NCAA Diving Zones
- Women's Swimming and Diving vs NCAA Diving Zones
- Men's Basketball vs Michigan
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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