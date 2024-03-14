Below, you can find links from all of Wednesday's 's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Wednesday's, the full athletics schedule for Thursday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 13
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM WEDNESDAY
- Men's Basketball 66-57 win vs Michigan
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR THURSDAY
- Baseball vs UMass Lowell
- Softball vs Lehigh
- Women's Ice Hockey vs No.7 St. Lawrence
- Men's Basketball vs Indiana
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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