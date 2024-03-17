Below, you can find links from all of Saturday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State for Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 16
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
- Women's Lacorsse 12-11 win vs Cornell
- Men's Lacrosse 13-7 win vs Marquetet
- Baseball 21-14 win vs UMass Lowell
- Softball 8-2 win vs Canisius
- Men's Volleyball 3-2 win vs St. Francis
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Women's tennis at Michigan
- Women's Gymnastics vs George Washington/Towson/Rutgers
- Men's Soccer vs Temple
- Softball vs Binghamton
- Men's Tennis at Cornell
- Men's Volleyball vs St. Francis
- Men's Gymnastics at Michigan
TWEETS OF THE DAY
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