Below, you can find links from all of Wednesday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Friday, the full athletics schedule for Saturday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 1
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM FRIDAY
Men's Swimming and Diving vs Big Ten Championship
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SATURDAY
- Women's Swimming and Diving vs Last Chance Meet
- Men's Swimming and Diving vs Big Ten Championship
- Men's Tennis at Princeton
- Softball vs Hofstra (Longhorn Invitational)
- Men's Lacrosse vs No. 9/10 Yale
- Women's Lacrosse at Loyola
- Softball vs Tarleton (Longhorn Invitational)
- Women's Ice Hockey vs Mercyhurst
- Baseball at Davidson
- Men's Basketball at Minnesota
- Men's Gymnastics vs Springfield College
- Men's Ice Hockey at Ohio State
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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