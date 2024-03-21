Below, you can find links from all of Wednesday's at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State for Wednesday, the full athletics schedule for Thursday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 19
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM WEDNESDAY
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR THURSDAY
- Men's Wrestling at NCAA Championships (Kansas City)
- Wome'ns Swimming and Diving at NCAA Championships
- Fencing at NCAA Championships
- Women's Basketball vs George Mason (WBIT)
TWEETS OF THE DAY
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