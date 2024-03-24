Advertisement
News More News
ago other sports Edit

Good Morning Happy Valley: March 24

Happy Valley Insider
Staff

Below, you can find links from all of Saturday's news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | THE LIONS DEN | PENN STATE FOOTBALL 2025 RECRUITING CLASS | PENN STATE BASKETBALL RECRUITING

Advertisement

HEADLINES FROM MARCH 23

- RECAP; Penn State breaks NCAA team scoring record, four Lions win titles

- Aaron Brooks becomes seventh wrestler to win four NCAA titles

- Carter Starocci makes history, wins fourth NCAA title

- Levi Haines defeats ASU's Jacori Teemer 5-0 to win first NCAA title

- NCAA Championships Central - Finals: Previews, Predictions, and Results

- 2026 OT Darius Grary 'absolutely loved' most recent trip to Penn State

- Penn State's Greg Kerkvliet captures first NCAA title

- Who is visiting Penn State on Saturday?

- Four-star LB Zayden Walker sets official visit to Penn State

PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY

- Women's Tennis: 4-0 loss to Purdue

- Baseball: 9-6 loss to Michigan

- Softball: 8-3 win over Indiana

- Men's Gymnastics: 406.500-405.950 loss to Illinois

- Wrestling: 1st place at NCAA Championships (Four Individual Championships)

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY

- Men's Tennis vs Northwestern

- Softball vs Indiana

- Baseball vs Michigan

- Men's Lacrosse at Ohio State

TWEETS OF THE DAY

WHY SUBSCRIBE TO HAPPY VALLEY INSIDER?

Not a subscriber? That's okay! It's never too late to subscribe to Happy Valley Insider. Not only will you get access to each week's full visitors list, but you'll also have the following perks to go along with your subscription!

* Access to The Lions Den, which is our premium message board, where you can talk with fellow Penn State fans as well as the Happy Valley Insider staff.

* In-depth analytics -- HVI and the Rivals Network partnered with PFF, the industry leader in analytics. Every week, HVI offers PFF grades, snap counts, and more, thanks to this fantastic partnership.

* Dedicated team coverage -- Happy Valley Insider is at every Penn State football practice open to the media and has the complete scoop via practice reports, video breakdowns, video interviews, and more!

* Complete Recruiting Coverage -- We keep you up to speed on all of Penn State's efforts on the recruiting trail. Keep up to date with who Penn State is targeting from the day they're offered to the day they sign their letters of intent.

* All that, plus more, including access to our staff at Happy Valley Insider.com and our crew of regional and national experts from Rivals.com.

Sign up now for a subscription to Happy Valley Insider and get your first 30 days free!

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement