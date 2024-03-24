Below, you can find links from all of Saturday's news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 23
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
- Women's Tennis: 4-0 loss to Purdue
- Baseball: 9-6 loss to Michigan
- Softball: 8-3 win over Indiana
- Men's Gymnastics: 406.500-405.950 loss to Illinois
- Wrestling: 1st place at NCAA Championships (Four Individual Championships)
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Men's Tennis vs Northwestern
- Softball vs Indiana
- Baseball vs Michigan
- Men's Lacrosse at Ohio State
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIHdyZXN0bGluZyBpcyBhIFdBR09OTk48L3A+Jm1k
YXNoOyBQYXQgTWNBZmVlIChAUGF0TWNBZmVlU2hvdykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXRNY0FmZWVTaG93L3N0YXR1cy8xNzcxNzI0
NDM0MTUzMzY1Njg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI0LCAy
MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIHdpbnMgdGhlaXIgMTF0aCBOQ0FBIFdyZXN0bGlu
ZyBDaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gdGhlIGxhc3QgMTMgVG91cm5hbWVudHMuIFRo
ZXkgZmluaXNoIPCfkq8gcG9pbnRzIGFoZWFkIG9mIDJuZCBwbGFjZSBDb3Ju
ZWxsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWmxrOXJkTHZnNSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL1psazlyZEx2ZzU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmVkZGl0Q0ZC
IChAUmVkZGl0Q0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jl
ZGRpdENGQi9zdGF0dXMvMTc3MTczMzMwNjc3NTU4MDg4NT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj40eCBOYXRpb25hbCBDaGFtcGlvbiBDYXJ0ZXIgU3Rhcm9jY2khISDw
n5GK8J+RivCfkYrwn5GKPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL1BTVXdyP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jUFNVd3I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZdEl2Vko2cDBP
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWXRJdlZKNnAwTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQ
ZW5uIFN0YXRlIFdSRVNUTElORyAoQHBlbm5zdGF0ZVdSRVNUKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Blbm5zdGF0ZVdSRVNUL3N0YXR1cy8x
NzcxNzIwMDk3NTQ5MjM4NDEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo
IDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZW1pbmRlciB0aGF0IFBlbm4gc3RhdGUgd3Jlc3RsaW5nIGlzIHRo
ZSBiZXN0IGR5bmFzdHkgd2UgaGF2ZSBldmVyIHNlZW4sTm8gbWF0dGVyIHRo
ZSBzcG9ydCAhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVubnN0
YXRlV1JFU1Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBlbm5zdGF0ZVdSRVNU
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2FoIFBhcnNvbnMgKEBNaWNhaGhQYXJzb25z
MTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljYWhoUGFyc29u
czExL3N0YXR1cy8xNzcxNjgxNzI5MTg4NzEyNjQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1hcmNoIDIzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BQVJPTiBCUk9PS1MgSVMgQSBGT1VSLVRJTUUgTkNBQSBDSEFNUElP
TiEhITxicj5BQiBXSVRIIFRIRSA2LTAgV0lOIE9WRVIgSElETEFZITxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QU1V3cj9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BTVXdyPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vanZlU3dyTXlmYiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2p2
ZVN3ck15ZmI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBXUkVTVExJTkcg
KEBwZW5uc3RhdGVXUkVTVCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9wZW5uc3RhdGVXUkVTVC9zdGF0dXMvMTc3MTcyMzUxMDk5OTYyOTk5OD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIFdyZXN0bGluZyAyMDI0IE5hdGlvbmFsIENoYW1w
aW9ucyEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Q
U1V3cj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BTVXdy
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdmVqRWNoOFlKUyI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL3ZlakVjaDhZSlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0
ZSBXUkVTVExJTkcgKEBwZW5uc3RhdGVXUkVTVCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZW5uc3RhdGVXUkVTVC9zdGF0dXMvMTc3MTczMDY2
NTY5Nzg3MDE4Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIHNldCB0aGUgc2NvcmluZyByZWNvcmQgYnkgc2Nv
cmluZyAxNzIuNSBwb2ludHMuPGJyPjxicj5UaGV5IGFsc28gYmVhdCBzZWNv
bmQgcGxhY2UgYnkgZXhhY3RseSAxMDAgcG9pbnRzLiAgPGJyPjxicj5UaGVy
ZSYjMzk7cyBub3QgYSBqdWdnZXJuYXV0IGluIGFsbCBvZiBzcG9ydHMgcXVp
dGUgbGlrZSBQZW5uIFN0YXRlLjwvcD4mbWRhc2g7IENocmlzdGlhbiBQeWxl
cyAoQENQeWxlczgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1B5
bGVzOC9zdGF0dXMvMTc3MTcyMzk2ODUxNDMwNjEyNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhZCBhbiBhbWF6aW5nIHRpbWUgYXQgUGVubiBTdGF0ZSBVbml2
ZXJzaXR5ISAgVGhhbmsgeW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hUcmF1dEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFRy
YXV0RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hq
ZnJhbmtsaW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoamZyYW5rbGlu
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWhtYWRQ
U1U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQWhtYWRQU1U8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2hyaXNtYWhvbl8/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNocmlzbWFob25fPC9hPiBhbmQgdGhlIHJlc3Qg
b2YgdGhlIHN0YWZmIGZvciBtYWtpbmcgbWUgZmVlbCBzbyB3ZWxjb21lZCEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dlQXJlP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VBcmU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vaE1TaTFIc1NmIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vb2hNU2kxSHNTZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBERyAoQGRhcml1c2dyYXl5
XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYXJpdXNncmF5eV8v
c3RhdHVzLzE3NzE2NTUzNTM0OTI1MjkyNjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWFyY2ggMjMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
WHY SUBSCRIBE TO HAPPY VALLEY INSIDER?
Not a subscriber? That's okay! It's never too late to subscribe to Happy Valley Insider. Not only will you get access to each week's full visitors list, but you'll also have the following perks to go along with your subscription!
* Access to The Lions Den, which is our premium message board, where you can talk with fellow Penn State fans as well as the Happy Valley Insider staff.
*
In-depth analytics -- HVI and the Rivals Network partnered with PFF, the industry leader in analytics. Every week, HVI offers PFF grades, snap counts, and more, thanks to this fantastic partnership.
*
Dedicated team coverage -- Happy Valley Insider is at every Penn State football practice open to the media and has the complete scoop via practice reports, video breakdowns, video interviews, and more! * Complete Recruiting Coverage -- We keep you up to speed on all of Penn State's efforts on the recruiting trail. Keep up to date with who Penn State is targeting from the day they're offered to the day they sign their letters of intent. * All that, plus more, including access to our staff at Happy Valley Insider.com and our crew of regional and national experts from Rivals.com.
Sign up now for a subscription to Happy Valley Insider and get your first 30 days free!