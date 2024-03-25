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Good Morning Happy Valley: March 25

Happy Valley Insider
Staff

Below, you can find links from all of Sunday's news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Sunday, the full athletics schedule for Monday, and more.

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HEADLINES FROM MARCH 24

- 2026 four-star QB Troy Huhn recaps "awesome" Penn State visit

- Social media reacts to Penn State wrestling's dominant night in Kansas City

- 2026 DE Daniel Jennings calls receiving Penn State offer an 'unreal' moment

PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SUNDAY

- Men's Golf: 12th of 16 at Seahawk Intercollegiate

- Men's Tennis: 4-2 loss to Northwestern

- Women's Tennis: 4-1 win at Indiana

- Softball: 5-2 win vs Indiana

- Baseball: 11-6 loss to Michigan

- Men's Lacrosse 12-9 win at Ohio State

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR MONDAY

- Women's Basketball vs Belmont (NIT)

TWEETS OF THE DAY

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