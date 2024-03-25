Below, you can find links from all of Sunday's news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Sunday, the full athletics schedule for Monday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 24
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SUNDAY
- Men's Golf: 12th of 16 at Seahawk Intercollegiate
- Men's Tennis: 4-2 loss to Northwestern
- Women's Tennis: 4-1 win at Indiana
- Softball: 5-2 win vs Indiana
- Baseball: 11-6 loss to Michigan
- Men's Lacrosse 12-9 win at Ohio State
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR MONDAY
- Women's Basketball vs Belmont (NIT)
TWEETS OF THE DAY
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