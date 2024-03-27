Below, you can find links from all of Tuesday news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Tuesday, the full athletics schedule for Wednesday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 25
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SUNDAY
- Baseball: 10-1 win over Pitt
- Softball: 10-2 win over Bucknell
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR MONDAY
Men's Swimming and Diving vs NCAA Championships (200 Medley Relay)
TWEETS OF THE DAY
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