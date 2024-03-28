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Good Morning Happy Valley: March 28

Happy Valley Insider
Staff

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HEADLINES FROM MARCH 26

PSU POD: Latest from Penn State football practice + big recruiting weekend

Rivals250 WR Samari Reed sets official visit to Penn State

Penn State 2024 spring position preview: Safety

HVTV: Penn State HC James Franklin talks Tuesday night's practice

NitBits: Wide receiver recruiting, official visits, and more

PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SUNDAY

N/A

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR MONDAY

- Track & Field at Raleigh Relays

- Men's Swimming and Diving vs NCAA Championships

- Women's Basketball vs Mississippi State (WBIT)

- Women's Lacrosse at Ohio State

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