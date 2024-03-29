Below, you can find links from all of Thursday's news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Thursday, the full athletics schedule for Friday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 26
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM THURSDAY
Women's Basketball: 92-87 win vs Misssippi State (WBIT)
Women's Lacrosse: 9-8 loss at Ohio State
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR FRIDAY
- Track & Field at Raleigh Relays / Florida Relays
- Men's Swimming and Diving vs NCAA Championships
- Women's Tennis vs Rutgers
- Men's Tennis at Indiana
- Softball vs Maryland
- Baseball at Illinois
- Men's Volleyball vs Harvard
TWEETS OF THE DAY
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