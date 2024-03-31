Below, you can find links from all of Saturday news at Happy Valley Insider, results from around Happy Valley on Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 30
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
- Softball 9-6 win vs Maryland
- Baseball: 17-6 loss to Illinois ; 12-8 loss to Illinois
- Men's Volleyball: 3-1 win vs Harvard
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Women's Tennis vs Maryland
- Softball vs Maryland
- Men's Tennis at Purdue
- Men's Lacrosse vs No. 12 Maryland
TWEETS OF THE DAY
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