Below, you can find links from all of Wednesday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Thursday, the full athletics schedule for Friday, and more.
HEADLINES FROM MARCH 7
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM THURSDAY
- Women's Basketball 80-56 win vs Wisconsin
- Softball 5-2 loss at Texas State
PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR FRIDAY
- Men's Swimming and Diving at Last Chance Meet
- Baseball vs Harvard (Game 1 of double header) (Cary, NC)
- Women's Tennis at LMU
- Baseball vs Harvard (Game 2 of double header) (Cary, NC)
- Softball at Texas State (Game 1 of double header)
- Softball at Texas State (Game 2 of double header)
- Women's Basketball vs No. 3 Iowa ( Big Ten Tournament)
- Men's Volleyball vs UCLA
- Men's Ice Hockey at Minnesota (Big Ten Tournament)
- Women's Gymnastics at Southern Utah
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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