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{{ timeAgo('2022-09-02 11:39:36 -0500') }} football Edit

Grading Penn State's 35-31 win over Purdue

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@DylanCC_FB

Penn State opened up its 2022 season on Thursday night in West Lafayette, IN with a 35-31 victory over the Purdue Boilermakers. In a game that provided a little bit of everything, the Nittany Lions found a way to make just enough plays to win this game.

Below, we hand out grades to each of Penn State's position groups and units a whole.

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