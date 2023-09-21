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HawkCast Ep. 20 Penn State Preview - Can Iowa beat PSU in Happy Valley?
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot is joined by Dylan Callaghan-Croley of Happy Valley Insider to preview Iowa's matchup with Penn State on Saturday.
✅ Have the Nittany Lions faced any challenges so far?
✅ Just how good is Drew Allar?
✅ Will rain favor the Hawkeyes?
✅ Weak point(s) of the PSU offense
✅ How much will the Hawkeyes miss Luke Lachey, Kaleb Johnson and Jaz Patterson?
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