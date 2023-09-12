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HH TV: Illinois head coach Bret Bielema previews Penn State matchup

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois Football HC Bret Bielema met with the media on Monday to preview the Fighting Illini's upcoming matchup against the Penn State Nittany Lions. Video courtesy of our friends over at Orange & Blue News.

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