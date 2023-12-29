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HV TV: 2024 OL Donovan Harbour talks UA All-American Game Media Day

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
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@RivalsRichie

Penn State Football offensive guard Donovan Harbour takes questions from reporters during media day at the Under Armour Next All-America Game.


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