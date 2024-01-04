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HV TV: Every play from Ethan Grunkemeyer in the UA All-American Game

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every play from Penn State Football QB signee Ethan Grunkemeyer in the 2024 Under Armour All-American Game on ESPN.

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