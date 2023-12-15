Advertisement
News More News
ago football Edit

HV TV: James Franklin + Coordinators talk at Local Bowl Media Day

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Several Penn State Football coaches met with the media today to talk with the local press ahead of the program's big game in the upcoming Peach Bowl versus Ole Miss.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

HEAD COACH JAMES FRANKLIN....

NEW OC ANDY KOTELNICKI....

INTERIM Co-OCs JA'JUAN SEIDER & TY HOWLE....

INTERIM DC ANTHONY POINDEXTER....

SPECIAL TEAMS COORDINATOR STACY COLLINS....

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement