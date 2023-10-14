Happy Valley Insider

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HV TV: James Franklin's UMass Postgame Press Conference

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Penn State Football HC James Franklin met with the media following his team's63-0 victory over UMass on Saturday afternoon.

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