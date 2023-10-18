News More News
ago football Edit

HV TV: James Franklin talks to the press following Wednesday's practice

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football Head Coach James Franklin talks to the media following Wednesday's practice ahead of the upcoming game against Ohio State as he offered several updates on his team.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}