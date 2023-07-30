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HV TV: James Franklin talks with Big Ten Network panel at Media Days

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football head coach James Franklin sits with down the Big Ten Network panel at 2023 Big Ten Football Media Days.

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