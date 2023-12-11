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HV TV: Penn State AD Pat Kraft and James Franklin's Peach Bowl Presser

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Athletic Director Pat Kraft and Head Football coach James Franklin talk with the media after receiving the official invitation to the 2023 Chick-Fil-A Peach Bowl.

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