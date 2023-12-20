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HV TV: Penn State DC Tom Allen's Introductory Press Conference

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football's new Defensive Coordinator Tom Allen talks to the press for the first time since he was hired this offseason.

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