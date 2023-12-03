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HV TV: Penn State Football HC James Franklin talks 2023 Peach Bowl

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football HC James Franklin talks with the media following the announcement that the team has been announced to participate in the 2023 Peach Bowl versus Ole Miss.

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