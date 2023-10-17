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HV TV: Penn State Football HC James Franklin talks Ohio State week

Happy Valley Insider
Staff

On Tuesday afternoon, Penn State head coach James Franklin met with the Penn State media to discuss the Nittany Lions' upcoming matchup against the Ohio State Buckeyes.

Here is everything that Franklin in that press conference.

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