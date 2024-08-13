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HV TV: Penn State Football HC James Franklin talks Tuesday practice
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Penn State Head Coach James Franklin talks to the media following training camp practice on Tuesday afternoon.
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