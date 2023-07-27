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In-State 2026 Quarterback Prospect Set to Visit This Weekend

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

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This weekend is one of the three biggest recruiting weekends of each calendar year at Penn State - the Lasch Bash. As always, the Lasch Bash will have a huge visitor list. That list will include a fast rising in-state quarterback prospect.

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