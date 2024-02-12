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Initial Thoughts: Penn State lands underrated OL in Michael Troutman

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Earlier on Sunday, Penn State received a commitment from New Jersey offensive lineman Michael Troutman. Happy Valley Insider took a look at the three-star prospect's recent film and offers our initial thoughts on the De Paul Catholic standout as a prospect.

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