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Insider Roundtable: Most impressive freshmen, draft stock, and concerns

Happy Valley Insider
Staff

One of our newest features here on Happy Valley Insider, our staff here will answer several questions about the Penn State Football team each week as we all get a chance to offer our opinions of the program.

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