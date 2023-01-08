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Maryland 2024 QB Michael Van Buren covers top schools, shares four OV spots

Maryland 2024 QB Michael Van Buren has four early favorites for official visits
Maryland 2024 QB Michael Van Buren has four early favorites for official visits (Rivals)
Justin Garcia • Rivals.com
Rivals Contributor
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