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Missouri DE Daeden Hopkins discusses Penn State offer

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Earlier this week, Penn State extended an offer to 2025 defensive end Daeden Hopkins.It's the seventh offer for Hopkins who also holds offers from Cincinnati, Iowa State, Kansas, Kansas State, Minnesota, and Missouri.

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Shortly after receiving his offer from the Nittany Lions, Happy Valley Insider caught up with the 6-foot-6, 210-pound defensive end to discuss his offer from the Nittany Lions.

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