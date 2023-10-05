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News/Notes from Penn State HC James Franklin Wednesday's practice

Zane Brancefield
Staff Writer

Penn State Football Head Coach James Franklin talks to the media following Wednesday's practice during the bye week as he offered several updates on his team.

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NOTES FROM PRACTICE.....

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