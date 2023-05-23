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NitBits: Additional 2024 QB targets, top '25 OL visits Penn State, and more

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

It's been a last few busy days on the recruiting trail for Penn State, some key targets, and the Happy Valley Insider staff. We recap all the recent ongoing below.

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2024 commit's stock continues to rise

Luke Reynolds was up at the Elite 11 this weekend and was very impressive as you may have heard by now. The quarterback turned tight end is quickly becoming one of the top players in the New England region and one of the top tight ends in America. Tight ends coach Ty Howle and the entire Penn State coaching staff have pulled a potential rabbit out of the hat with this one. His stock should continue to rise over the next several weeks and months.

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