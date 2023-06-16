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NitBits: Taking a look at Penn State's official visitors this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Today, Penn State kicks off its third official visit weekend of the month with eight visitors expected to be on campus this weekend.

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It is a smaller group for the Nittany Lions but a strong one. As of Friday morning, we expect the following prospects to be on campus; WR Josiah Brown (Holy Trinity - NY), WR Peter Gonzalez(Central Catholic - PA), TE Carter Nelson(Ainsworth, NE), OL Ethan Calloway(Lake Norman - NC), DT Benedict Umeh(Avon Old Farms - CT), DT De'Andre Cook(Friendship Collegiate Academy - DC), DT T.A. Cunningham (Miami Central - FL), and CB Tehryon Nichols(Withrow - OH)

Let's take a look at those individual players and their recruitments.

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