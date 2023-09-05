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NitBits: The latest intel coming out of week one of the 2023 season

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Let's waste no time and get right into this week's NItBits.

A 2025 offensive lineman we'll be watching closely

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