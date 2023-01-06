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NitBits: The latest transfer portal rumblings...

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Players in the transfer portal can officially begin taking official visits again as of Wednesday and the Penn State Nittany Lions coaching staff is going full steam ahead into this weekend.

Let's not waste any time, here are the latest transfer portal rumblings regarding Penn State...

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