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NitBits: Transfer portal updates, 2024 wrap up, looking ahead to 2025

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Yesterday was a busy day in Happy Valley and now with the 2024 recruiting cycle mostly wrapped up, let's talk about the latest transfer portal updates, last-second thoughts on the 2024 recruiting class, and looking ahead to the 2025 recruiting cycle.

There's a lot to discuss so let's get into it.

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