Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

NitBits: Updates from the transfer portal

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

With the start of the semester just a few days away, Penn State's coaching staff is having a busy week of transfer portal visitors in hopes of adding to their roster in time for spring practices. Below, we provide the latest intel out of the transfer portal regarding the Nittany Lions.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | TRANSFER PORTAL THREAD | THE LIONS DEN

An unofficial, official FutureCast

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement