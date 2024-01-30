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NitBits: Updates on several Penn State top 2025 targets

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Penn State is coming off their second Junior Day of the calendar year and it was another highly productive afternoon for the Nittany Lions coaching staff. Below, we go over some of the latest updates regarding the Nittany Lions' top 2025 targets, several notable recruiting notes to pass along, and more.

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