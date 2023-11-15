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NitBits: What's next for Penn State following Bekkam Krtiza's commitment?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State picked up commitment No.6 of their 2025 recruiting class on Tuesday but what's next for the Nittany Lions? HVI takes a look below.

Kritza commits to Penn State

On Tuesday, Penn State picked up a commitment from four-star quarterback Bekkam Krtiza, the Nittany Lions's sixth commitment in the 2025 recruiting class. You can read more about his recruitment here.

Rivals national recruiting director Adam Gorney also caught up with Kritz to discuss his commitment.


Penn State 2025 Recruiting Class
POS. NAME STATE STARS RATING

ATH

Omari Gaines

NJ

5.6

RB

Kiandrea Barker

TX

5.8

LB

DJ McClary

NJ

5.9

RB

Tiqwai Hayes

PA

5.8

TE

Brady O'Hara

PA

5.7

QB

Bekkem Kritza

CO

5.8
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