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NitBits: Which prospects are visiting this weekend for the White Out?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State's White Out is only a few days away, and the list of prospects that are expected to be in Happy Valley is expected to only grow in the next 72 hours.

Every year, the White Out presents one of Penn State's biggest recruiting opportunities as prospects from around the country often flock to Happy Valley to see what many call one of the best environments in sports.

Below, Happy Valley Insider provides the full list of prospects that we have currently confirmed will be in Happy Valley on Saturday. Stay tuned, as we'll surely be adding more and more names before kickoff on Saturday evening.

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COMMITMENTS

2024

QB Ethan Grunkemeyer (Olentangy - OH)

RB Quinton Martin (Belle Vernon - PA)

WR Peter Gonzalez (Central Catholic - PA)

WR Tyseer Denmark (Imhotep - PA)

OL Cooper Cousins (McDowell - PA)

LB Anthony Speca (Central Catholic - PA)

CB Kenneth Woseley (Imhotep - PA)

S Vaboue Toure (Irvington - NJ)

2025

ATH Omari Gaines (Shabazz - NJ)
2026

RB Messiah Mickens (Trinity - PA)

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