Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

NitBits: Who is visiting Penn State on Friday?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | THE LIONS DEN | PENN STATE FOOTBALL 2025 RECRUITING CLASS | PENN STATE BASKETBALL RECRUITING

The Penn State Nittany Lions will be hosting a large group of visitors on campus on Friday. Check out the full list below.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement