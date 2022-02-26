 Penn State Basketball HC Micah Shrewsberry's post game Minnesota press conference.
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{{ timeAgo('2022-02-26 11:15:52 -0600') }} basketball Edit

Nittany Nation TV: Micah Shrewsberry talks Northwestern postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State basketball head coach Micah Shrewsberry met with the media following his team's victory over Northwestern on Thursday afternoon.

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