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NittanyCast: Predicting Penn State to land one of their top targets

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Happy Tuesday,

Late last night, we submitted a FutureCast for Penn State to land one of their top targets as part of their 2024 recruiting class. Let's get into why we've put in this NittanyCast.

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